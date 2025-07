Di fronte al municipio di Recklinghausen, in Germania, è andato in scena un concerto molto particolare: musicisti di tutte le età si sono radunati in piazza per eseguire l’Inno alla Gioia, conosciuto in tutto il mondo grazie a Ludwig van Beethoven. Ogni musicista, però, ha eseguito l’ode composta dal poeta e drammaturgo Friedrich Schiller partecipando a una mastodontica orchestra composta solo da archi.

Orchestra da record

Sfidando la pioggia, 1.353 musicisti si sono presentati in piazza formando la più grande orchestra d’archi del mondo. Il video della loro esibizione sta facendo rapidamente il giro del web.

Stando al sito web ufficiale del Guinness dei Primati, il precedente record, stabilito a Hong Kong nel 2018 con 1.021 musicisti, è stato dunque nettamente superato dall’orchestra di Recklinghausen.