Per disperdere i manifestanti che protestano contro i continui raid dell’amministrazione Trump contro l’immigrazione, a Los Angeles è intervenuta anche la polizia a cavallo.

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha annunciato che sono stati effettuati “decine di arresti” mentre diversi gruppi di manifestanti continuano a radunarsi nella zona designata per il coprifuoco. La Cnn ha riportato un messaggio del Dipartimento di Polizia pubblicato su X: “Diversi gruppi continuano a radunarsi sulla First Street tra Spring e Alameda. Questi gruppi vengono presi di mira e sono stati avviati arresti di massa. In un post successivo la Polizia ha sottolineato che “decine di arresti sono stati effettuati” poiché i manifestanti non hanno lasciato il “luogo di un assembramento illegale”.