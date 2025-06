Sabato 28 giugno, Pechino ha ospitato un evento decisamente fuori dall’ordinario: una partita di calcio tra robot umanoidi. L’incontro ha rappresentato un’anteprima dei prossimi World Humanoid Robot Games, in programma proprio nella capitale cinese.

Le squadre, formate da robot autonomi che si muovono e prendono decisioni senza alcun intervento umano, si sono sfidate in match 3 contro 3. Il team dell’Università Tsinghua ha vinto con un punteggio di 5-3. Non sono mancati momenti esilaranti: nonostante i robot fossero progettati per rialzarsi autonomamente, alcuni sono rimasti a terra dopo cadute provocate da spinte (forse un po’ troppo “agonistiche”) degli avversari.