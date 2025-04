A Belgrado, in Serbia, centinaia di studenti si sono riversati per strada per protestare fino a tarda notte di fronte alla sede della televisione di Stato. L’accusa, rivolta all’emittente pubblica Rts e a quella regionale della Voivodina Rtv, è quella di non aver concesso un’adeguata copertura mediatica alle manifestazioni e di essere eccessivamente a favore del presidente Aleksandar Vucic.

Proteste studentesche in tutto il Paese

In Serbia, le proteste degli studenti contro le politiche governative non sembrano placarsi. Nella giornata di mercoledì 16 aprile è prevista una nuova manifestazione a Kraljevo. Negli ultimi giorni, nonostante la mobilitazione all’esterno della sede di Rts, si registra un maggior interesse mediatico riguardo alle proteste, alle manifestazioni e ai blocchi stradali che si stanno intensificando in diverse città.

La mobilitazione giovanile sta portando un numero sempre più alto di studenti a occupare le facoltà universitarie, a riversarsi per le strade di diverse città come Vršac, Užice, Kraljevo, Požega e Aranđelovac, e a intraprendere perfino un viaggio in bicicletta da Novi Sad a Strasburgo, un gesto di protesta con l’obiettivo di presentare le loro richieste alle istituzioni europee. Rispondendo alle proteste, il governo serbo, guidato dal presidente Aleksandar Vucic, si sta concentrando sulla vigilanza e sul ripristino dell’ordine pubblico, allo scopo di porre fine al “caos generale”.