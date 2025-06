La voce e il volto di questa ragazza non esistono, sono soltanto il frutto di un algoritmo. È il risultato della nuova tecnologia di video generati dall’intelligenza artificiale di Google, Veo3. Basta un semplice prompt, ossia un sistema operativo a interfaccia testuale a cui si danno le informazioni che servono e a fare il tutto e l’intelligenza artificiale trasforma le informazioni ricevute in un video vero e proprio.

Questo filmato ripreso anche dalla pagina Facebook di Beppe Grillo nei giorni scorsi è un ulteriore salto in avanti compiuto dalla IA. Da ora in poi sarà sempre più difficile distinguere ciò che è reale da quello che non lo è.