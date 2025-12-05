In India, nello stato del Bihar, un matrimonio a Bodh Gaya si è trasformato in un episodio tanto curioso quanto caotico. Durante il banchetto, l’assenza del tradizionale dolce rasgulla ha scatenato un violento litigio tra familiari e invitati.

Le telecamere di sicurezza dell’hotel hanno ripreso scene di sedie lanciate, colpi e momenti di panico collettivo. La situazione è rapidamente degenerata al punto che la cerimonia è stata prima interrotta e poi definitivamente annullata.