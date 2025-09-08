Violenta rissa tra giovani stranieri alla festa dell’Unità di Lodi. la scena è stata ripresa in un video ed è finita sui social. I giovani si sarebbero dileguati prima dell’intervento della polizia.

Ancora da chiarire i motivi che hanno fatto scatenare la rissa: il tutto sarebbe scoppiato nell’area del capanno sotto gli occhi dei tanti giovani che stavano ballando. Alcuni giovani stranieri avrebbero iniziato a litigare con un coetaneo. Quest’ultimo avrebbe estratto un machete che aveva nascosto nei calzoncini ed ha scatenato la reazione degli altri che hanno immediatamente cercato di disarmarlo colpendolo anche con una bottiglia di vetro.

📍Lodi

Alla Festa dell’Unità le risorse boldriniane “giocano a risse” sfoderando un macete.

Ha qualcosa da dire a riguardo

VS. @lauraboldrini ??🤔 pic.twitter.com/VLV8OEXcrQ — ░L░A░R░A░ (@Lara20838926300) September 7, 2025

La rissa alla Festa dell’Unità di Lodi

I tafferugli, scrive l’Ansa, erano avvenuti anche nelle serate precedenti. La desta è ovviamente andata all’attacco. Sulla pagina Lega-Salvini Premier è apparso questo commento: “E ora la sinistra tollerante e accogliente che cosa si inventerà?”

Il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo ha invece commentato: “Uno spettacolo indegno, che dimostra ancora una volta il fallimento del Partito Democratico e delle sue politiche buoniste. Alla faccia dei loro sermoni sulla sicurezza e sull’inclusione: le loro feste diventano il palcoscenico di episodi di violenza inaudita”.