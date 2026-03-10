Nel calcio brasiliano si è verificato un episodio clamoroso durante il derby tra Cruzeiro e Atlético Mineiro, disputato a Belo Horizonte nella finale del Campeonato Mineiro. La partita è stata vinta 1-0 dal Cruzeiro, ma il risultato è passato in secondo piano per quanto accaduto nei minuti finali.

A meno di un minuto dal termine, durante il recupero, un duro contrasto tra il giocatore Christian e il portiere Everson ha fatto esplodere una rissa generale in campo. In pochi istanti si è scatenata una violenta scazzottata che ha coinvolto numerosi calciatori delle due squadre, trasformando il campo in una scena da Far West.

La situazione è degenerata rapidamente, tanto che è stato necessario l’intervento della polizia militare per ristabilire l’ordine. Al termine del caos l’arbitro ha espulso ben 23 persone tra giocatori e membri delle panchine. Sui social molti parlano già di un possibile record negativo, definendo la partita come quella con il maggior numero di cartellini rossi nella storia del calcio brasiliano.