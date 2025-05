Nella giornata di ieri, una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e nei Campi flegrei alle 12.07. Di magnitudo 4.4, la scossa si è verificata a una profondità di circa 3 km, con epicentro localizzato nel porto di Pozzuoli. A distanza di pochi minuti dalla prima scossa di terremoto, la più forte, una seconda scossa, di magnitudo 3.5, è stata registrata nell’area flegrea e avvertita distintamente anche nella città di Napoli.

Diverse scuole di Napoli, così come quelle dei comuni flegrei, hanno deciso di sospendere l’attività didattica anticipando l’uscita degli studenti. Evacuata anche la sede dell’Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. A causa dello sciame sismico, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta sulle linee Cumana e Circumflegrea per effettuare le verifiche statiche. Al momento, riferiscono i vigili del fuoco, non è arrivata alcuna segnalazione.

Scossa di terremoto durante la diretta

La scossa di magnitudo 4.4, registrata ai Campi Flegrei, è stata avvertita distintamente anche negli studi di Radio CRC, a Napoli. Durante la diretta streaming, lo studio ha tremato visibilmente, costringendo il conduttore a interrompere il programma.

Durante la diretta, sorpreso dall’intensità della scossa, il conduttore ha dichiarato: “C’è una forte scossa di terremoto, ma forte forte forte…”. Un giornalista, collegato telefonicamente, ha confermato l’intensità del sisma: “Sì, molto forte”. Il momento dell’interruzione della diretta è stato poi condiviso sui social.