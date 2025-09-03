A Collepasso in provincia di Lecce, la sindaca Laura Manta eletta nell’ottobre 2021 nella lista civica “Collepasso impegno comune” si è scagliata contro l’opposizione durante una discussione sulla mensa scolastica. Queste le parole della Manta: “Ve lo dico in ogni consiglio comunale, quando diventerete sindaci voi parlerete sempre, oggi il sindaco sono io e parlo io. Cosi funziona. È democrazia. Chi perde sta zitto, chi vince può parlare”.

La consigliera del Movimento 5 Stelle Eliana Vantaggiato ha sollevato il caso annunciando di aver segnalato l’accaduto “alle autorità competenti”. Il coordinatore M5s per la provincia di Lecce Iunio Valerio Romano ha aggiunto che “chi vince governa ma il diritto di opporsi all’azione di governo è inviolabile”.