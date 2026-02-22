“Lasciate perdere le app di incontri, vi basta un pronto soccorso italiano”. A scriverlo su Instagram è Karin Kildow, la sorella di Lindsey Vonn con tanto di video ironico che elogia la bellezza degli uomini italiani. Karin lo ha girato mentre la sorella era ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo la pesante caduta nella discesa libera delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La Vonn è rimasta ricoverata in Veneto per nove giorni ed ha dovuto subire quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra in meno di due settimane. Ora è rientrata negli Stati Uniti dove subirà una quinta operazione e la riabilitazione.

“E se l’avesse girato un uomo?”

Il filmato è diventato virale in poche ore ed è però diventato anche un caso. La reazione del web è stata infatti contrastante. Da un lato c’è chi ha letto il post come un gesto spontaneo e simpatico che sottolinea anche la professionalità e accoglienza del personale sanitario italiano.

Dall’altra c’è chi ha parlato di esposizione indebita dei lavoratori ripresi senza consenso. Tra loro c’è anche chi ha commentato: e se l’avesse girato un uomo riprendendo dottoresse e infermiere? Il direttore dell’Usl che comprende Treviso, Francesco Benazzi, l’ha invece buttata sull’ironia: “Da noi dottori giovani con bei fisici, gli americani troppo palestrati”. A Repubblica che invece li ha intervistati, diversi medici della struttura hanno replicato: “Ma quali sex symbol, lasciateci solo lavorare”.