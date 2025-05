Il 10 maggio, lo storico Sheraton Crossroads Hotel, in New Jersey, è stato demolito. Chiuso nel 2023, l’hotel era diventano negli anni un punto di riferimento e per circa 40 anni, dalla sua inaugurazione nel 1987, è stato il simbolo del lusso e della prosperità della zona con la sua spettacolare struttura in vetro e acciaio. Prima della sua chiusura, per l’hotel iconico si era immaginato un futuro ben diverso, ovvero quello in cui interi piani dell’edificio potessero ospitare diversi uffici.

Il video della spettacolare demolizione

Alle 7:30 di sabato mattina, lo Sheraton Crossroads Hotel è stato fatto crollare con una spettacolare implosione controllata. In poco più di 15 secondi, l’hotel e tutti i suoi 22 piani sono stati rasi al suolo. La demolizione, ripresa in video, ha attirato la curiosità di centinaia di persone, che si sono radunate assistendo al boato, al crollo e poi alla nuvola di polvere che si è alzata dalle ceneri dell’hotel.

Alcune persone hanno applaudito, eppure in molti consideravano lo Sheraton un luogo simbolico perfettamente integrato nel paesaggio circostante. È ancora ignoto il destino del lotto di 140 acri su cui sorgeva l’hotel. Al momento, infatti, non sono stati annunciati progetti per l’area.