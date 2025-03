Le autorità guatemalteche hanno evacuato circa mille persone a seguito dell’eruzione del vulcano Fuego, il più attivo dell’America Centrale. Il vulcano, situato a 35 chilometri dalla capitale Città del Guatemala, ha espulso lava, cenere e rocce, costringendo i residenti a lasciare le proprie case per mettersi in salvo. “Circa 125 famiglie (quasi 900 persone), sono state trasferite in sicurezza dalla comunità di El Porvenir”, ha dichiarato Juan Laureano, portavoce dell’agenzia di coordinamento dei disastri Conred. Secondo la direttrice della Protezione Civile, Claudinne Ogaldes, circa 30.000 persone potrebbero trovarsi “a rischio” e dovrebbero evacuare autonomamente se necessario.

L’eruzione potrebbe influenzare anche il traffico aereo, con la possibilità di deviazioni se le nubi di cenere dovessero propagarsi. Il Guatemala si trova sulla Cintura di Fuoco del Pacifico, una delle zone sismiche più attive al mondo.