Turisti e abitanti di Tokyo, in Giappone, sono giunti in massa nei luoghi più suggestivi della capitale per ammirare lo spettacolo storico della fioritura dei ciliegi, che quest’anno ha raggiunto il suo massimo anche in un clima insolitamente freddo. Nonostante gli 8 gradi registrati, e una pioggia leggera, la folla si è riversata nei parchi più belli della città per ammirare questo spettacolo.

Il video della fioritura dei ciliegi

Questa storica usanza, denominata “Hanami“, è una delle tradizioni più rappresentative in Giappone, permettendo agli abitanti ma anche ai numerosi turisti di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi. Da molti anni, in particolare, questa tradizione fa capo alla fioritura dei ciliegi giapponesi, i sakura, che per la loro delicatezza e brevità rappresentano il simbolo della fragilità, ma anche della rinascita. L’arrivo della primavera, infatti, esprime il senso della rinascita della natura.

La fioritura dei ciliegi, però, dura solo pochi giorni, rappresentando la brevità della vita che va goduta in ogni momento. Data la sua brevità, inoltre, questo evento chiama a raccolta in poco tempo un considerevole numero di persone per ammirare la bellezza mozzafiato dei ciliegi, con foto, selfie e video, anche con un clima proibitivo come quello di quest’anno.