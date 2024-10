Il video della torcia più luminosa del mondo

La torcia IMALENT MS32 Brightest è in grado di emettere fino a 200.000 lumen di luce, più di qualsiasi altra torcia disponibile in commercio. E per questo è soprannominata la torcia più luminosa del mondo.

“Se stai cercando la torcia più luminosa al mondo, la IMALENT MS32 è la scelta migliore”, si vanta l’azienda cinese Imalent sul suo sito web. “Non c’è bisogno di perdere tempo a cercare altre torce super luminose perché la IMALENT MS32, con i suoi 200.000 lumen, supera tutte le altre e trasforma la notte in giorno con la sua illuminazione senza pari”. Ok il marketing e la pubblicità, ma la torcia è davvero impressionante. D’altronde anche il prezzo è niente male. La Imalent MS32 ha infatti un prezzo di poco meno di 750 dollari circa, più o meno 680 euro.