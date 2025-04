La salma di Papa Francesco è stata traslata alla Basilica di San Pietro questa mattina alle ore 9. La processione è partita da Casa Santa Marta e dopo essere passata per l’Arco delle Campane è uscita in piazza San Pietro per entrare nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. La processione è stata vista da migliaia di persone. Tra loro molti erano seduti in piazza e per accaparrarsi i posti migliori, non appena sono state aperte le transenne, molti fedeli si sono messi a correre.

Il rito della traslazione

Il corpo di Bergoglio resterà nella basilica di San Pietro fino a venerdì alle 19, con migliaia di fedeli che dalle 11 di oggi hanno iniziato a rendergli omaggio. Sabato alle 10 ci saranno poi i funerali. Il rito della traslazione fa parte dei passaggi formali che, dopo la morte di Papa Francesco, porteranno ai funerali e poi al conclave che si aprirà nei giorni successivi alle esequie. Al termine del funerale di sabato 26 aprile, il feretro del papa sarà accompagnato nella Basilica papale di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Sarà il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, a presiedere il rito previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. L’annuncio è stato dato dal maestro delle Celebrazioni liturgiche monsignor Diego Ravelli.