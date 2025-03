Una valanga di notevoli dimensioni si è staccata questa mattina, lunedì, dal ghiacciaio Presena, nella zona del Passo del Tonale, in Trentino. La massa di neve ha travolto quattro scialpinisti di nazionalità tedesca, provocando una vittima e due feriti. L’allarme è stato lanciato intorno alle 11 dal quarto scialpinista, rimasto illeso. Immediato l’intervento del Soccorso alpino del Trentino, che ha avviato le operazioni di bonifica dell’area. Un tecnico di elisoccorso e un’equipe sanitaria sono giunti sul posto con un elicottero, riuscendo a estrarre i due feriti, che erano rimasti semisepolti sotto la neve. Dopo aver ricevuto le prime cure, entrambi sono stati elitrasportati in ospedale.

Inizialmente disperso, l’ultimo scialpinista è stato trovato in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo. Le operazioni di bonifica della zona sono ancora in corso per verificare la presenza di eventuali altri pericoli.