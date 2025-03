Mercoledì, una valanga si è staccata dal Sassolungo, in Val Gardena, sfiorando la pista senza raggiungerla. Una densa nube di neve ha però avvolto l’area di arrivo della seggiovia, spaventando gli sciatori. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

“Ci eravamo fermati ad ammirare la montagna quando, all’improvviso, si è staccata la valanga. Era enorme. Per fortuna non ha travolto nessuno, così rimane un bel ricordo di questo spettacolo”. Il racconto di un maestro della scuola di sci Selva che la mattina del 19 marzo stava facendo una lezione sulla pista Gran Paradiso, ed è riuscito a filmare il momento esatto in cui si è staccata la gigantesca massa di neve che è finita vicino alle piste.