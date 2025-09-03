Un oggetto viene lanciato da una finestra dal piano superiore della Casa Bianca. La scena è stata immortalata in un video diventato poi virale in poco tempo anche perché per un po’ si è pensato che a lanciare quella che sembra una valigia possa essere stata Melania Trump. Il filmato è stato girato lo scorso weekend anche se l’ora e la data precisa non sono note: l’oggetto vola giù dalla finestra e cade a terra sul terreno intorno agli uffici del presidente degli Stati Uniti.

La Casa Bianca ha confermato che il video sarebbe reale smentendo così quanto detto da Donald Trump ai giornalisti che gli hanno mostrato le immagini durante una conferenza stampa, ossia che potrebbe essere stato realizzato con l’intelligenza artificiale. Un funzionario ha spiegato l’accaduto in modo vago: la borsa sarebbe stata lanciata dalla finestra da “un appaltatore che stava effettuando lavori di manutenzione ordinaria approfittando dell’assenza del presidente”.

Secondo Newsweek, le immagini sono state originariamente diffuse su Instagram da un account chiamato Washingtonian Problems. L’account sostiene che il filmato sia stato inviato in forma anonima. Ciò ha alimentato le speculazioni, con diversi utenti che sui social hanno ipotizzato che dietro l’insolito evento potrebbe esserci stata la first lady imbufalita con il marito per qualche ragione. Melania Trump era però a New York con il figlio Barron in questi giorni, smentendo di fatto quanto detto da diversi utenti sul web.