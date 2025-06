Attimi di panico a bordo della Symphony of the Seas, nave da crociera della Royal Caribbean, dove un grande pannello di vetro si è frantumato ed è caduto dalla finestra di un ristorante, precipitando sulle sedie a sdraio a bordo piscina. Il tutto è stato ripreso da Tytti Tuliainen, creatrice di contenuti di viaggio, che ha raccontato l’episodio avvenuto domenica 8 giugno, durante una manovra di attracco a Port Canaveral, Florida. La nave era partita da Cape Liberty, New Jersey.

Secondo i testimoni, il peggio è stato evitato grazie al prontezza del cameriere Nitin Kumar, che, vedendo incrinarsi il vetro, ha prontamente avvisato i passeggeri di allontanarsi. Nessuno è rimasto ferito. La finestra danneggiata è stata subito riparata, e la crociera ha proseguito la sua rotta verso le Bahamas.