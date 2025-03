Nei giorni scorsi una violenta tempesta di sabbia ha colpito gli Stati Uniti, nello specifico alcune regioni del New Mexico e del Texas occidentale. Questo evento metereologico unico, noto come haboob, ha alimentato raffiche di vento ad alta velocità, provocando grossi disagi agli automobilisti.

Il video della tempesta di sabbia

La tempesta di sabbia, spinta da venti che hanno superato anche i 70 chilometri orari, ha attraversato le contee di Deming e Doña Ana, obbligando il National Weather Service di El Paso a emettere diversi avvisi di emergenza stradale. Il rischio, poi scongiurato, era quello di assistere a un gran numero di incendi provocati dalle condizioni di forte vento unite alla bassa umidità. Fino alle sette di sera di lunedì 3 marzo, le autorità hanno dovuto chiudere diverse strade, interrompendo temporaneamente le attività commerciali.

Nei filmati diffusi sul web, subito virali sui social, si nota come la tempesta abbia causato diversi problemi alla viabilità. Molti automobilisti, infatti, sono stati costretti a fermarsi in strada, a causa di una visibilità estremamente ridotta. Monitorando la tempesta dallo spazio e seguendone l’evoluzione, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha potuto stabilirne la grande estensione. Il fenomeno dei cosiddetti haboob è piuttosto frequente in Medio Oriente, nella Penisola Arabica, nel deserto del Sahara e nell’Australia centrale. Negli Stati Uniti si verifica soprattutto nelle regioni a sud-ovest, anche se l’evento metereologico appena registrato risulta essere di proporzioni più rilevati rispetto al solito.