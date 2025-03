Un piccolo aereo è caduto in una zona residenziale di Brooklyn Park, un sobborgo della città americana di Minneapolis. Il velivolo era in viaggio dall’Iowa al Minnesota. Lo schianto è avvenuto sabato 29 marzo ed è stato confermato anche dalla Federal Aviation Administration (FAA) che però non ha rilasciato informazioni su eventuali vittime o feriti. L’aereo ha colpito una casa che si trova nel parco del quartiere. La struttura è stata avvolta dalle fiamme e sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco ed anche diversi curiosi.

Il velivolo era decollato dall’aeroporto internazionale di Des Moines con destinazione l’aeroporto di Anoka County-Blaine. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per ricostruire la dinamica dello schianto. Al momento non si conosce nemmeno il numero delle persone che erano a bordo.