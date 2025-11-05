Una dashcam montata su un camion ha ripreso il momento esatto del tragico incidente aereo di Louisville, in Kentucky, dove un cargo della UPS si è schiantato poco dopo il decollo, prendendo fuoco all’impatto. Il velivolo è esploso in una gigantesca palla di fuoco, causando sette vittime, tra cui tre membri dell’equipaggio e quattro persone a terra. Almeno undici persone sono rimaste ferite, ma non è ancora chiaro quanti lavoratori o clienti si trovassero nell’area al momento dello schianto.

Le fiamme, divampate poco prima del tramonto, hanno generato incendi multipli in una zona industriale adiacente all’aeroporto internazionale di Louisville, costringendo le autorità a sospendere tutte le operazioni di volo per l’intera notte. Le immagini diffuse mostrano il cargo inclinarsi bruscamente prima di perdere quota e precipitare, mentre si indaga sulle cause del disastro.