Ancora tensione nei cieli americani: mercoledì 25 giugno, un volo della American Airlines è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo dall’aeroporto Harry Reid di Las Vegas, in Nevada. Il volo 1665, partito alle 8:11 ora locale con destinazione Charlotte, in Carolina del Nord, ha dovuto interrompere la rotta per un grave malfunzionamento al motore, che ha generato fumo e fiammate visibili anche da terra. Diversi video dell’incidente, pubblicati sui social, mostrano chiaramente la scia di fumo proveniente da un’ala dell’aereo. L’allarme è scattato pochi minuti dopo il decollo: l’equipaggio ha seguito le procedure d’emergenza e il pilota ha effettuato un atterraggio di sicurezza alle 8:20, rientrando nello stesso aeroporto.

American Airlines flight AA1665 returns safely to Las Vegas after engine trouble shortly after taking off Wednesday. pic.twitter.com/l81fyVFVI2 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 25, 2025

Nessun ferito ma grande paura, si indaga sulle cause

A bordo del velivolo, un Airbus A321, viaggiavano 153 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma il panico si è diffuso tra i passeggeri durante le concitate fasi del volo. Dopo l’atterraggio, tutti sono sbarcati regolarmente e l’aereo ha raggiunto il gate autonomamente. In un comunicato, American Airlines ha rassicurato: “Dalla prima ispezione non risultano segni di incendio nel motore. L’aereo è stato ritirato dal servizio per accertamenti”. La compagnia ha inoltre elogiato la prontezza del proprio staff e confermato di essere al lavoro per riproteggere i passeggeri sul primo volo utile. Nel frattempo, la Federal Aviation Administration (FAA) ha aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità o difetti tecnici.