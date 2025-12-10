Lungo l’Interstate-95 di Merritt Island, in Florida (Stati Uniti), nella serata di lunedì 8 dicembre si è verificato un incidente alquanto insolito: un aereo di piccole dimensioni è stato costretto a un atterraggio d’emergenza nella contea di Brevard. Durante la manovra il velivolo ha perso quota ed è precipitato sull’autostrada, colpendo una Toyota Camry che stava transitando sulla carreggiata.

Il video dell’incidente

Secondo quanto riferito dalla Federal Aviation Administration, “l’aereo aveva subito una perdita di potenza in entrambi i motori e stava tentando un atterraggio di emergenza”. Le autorità locali hanno poi riferito che a bordo dell’auto c’era una donna di 57 anni, che ha riportato solo lievi ferite. I due uomini a bordo del velivolo, uno di 55 e l’altro di 27 anni, sono usciti illesi dall’impatto. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico, rimasto bloccato per diversi minuti.