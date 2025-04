Un aereo da turismo atterra su un ghiacciaio del massiccio del Monte Rosa. Vira a sinistra e subito si dirige in modo quasi perpendicolare alla traccia che decine di scialpinisti percorrono in salita. Quindi prosegue la sua corsa a tutta velocità in mezzo alle cordate, per poi decollare e allontanarsi. Il fatto è accaduto la mattina di ieri, domenica 27 aprile, sul Colle Sesia, a 4.230 metri di quota, poco lontano dal confine con l’Italia.

“Sono stato testimone di una mancata tragedia in Svizzera”, ha scritto sui social l’alpinista piemontese Luca Calzone. È stato lui a postare su Instagram un video dell’accaduto scatenando una serie di polemiche. “Era il giorno del Trofeo Mezzalama migliaia gli scialpinisti saliti in quota (2.100 passaggi alla funivia di Indren, dati dal personale di servizio). In tantissimi alla Capanna Margherita (4.559 metri)” dove anche Calzone era diretto con un paio di amici.

“Sono a disposizione delle autorità italiane, svizzere, Enac o degli organizzatori del Trofeo Mezzalama”, aggiunge, per poi concludere: “Poteva essere un incidente terribile”. In base al numero di immatricolazione, il velivolo è un Piper Pa18 ed è nella flotta di un aeroclub svizzero. Il passaggio sul Colle Sesia è stato filmato attorno alle 11.50 e il suo atterraggio finale odierno risulta nella zona di Ginevra (Svizzera) poco prima delle 16. Il Trofeo Mezzalama, la prestigiosa “maratona dei ghiacciai”, si è corso ieri sul versante valdostano del massiccio, tra Breuil-Cervinia e Gressoney-La-Trinité.