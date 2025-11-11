Un C-130 dell’aeronautica militare turca è precipitato in Georgia, poco dopo il decollo dall’Azerbaigian. Nei video pubblicati sui social, il velivolo viene visto perdere quota e lasciare una lunga scia di fumo prima di schiantarsi al suolo. A bordo c’erano 20 persone, tra cui membri dell’equipaggio. Il ministero della Difesa turco ha confermato l’accaduto, precisando che le operazioni di recupero dei rottami e dei sopravvissuti sono in corso.

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha espresso il suo “profondo dolore” per l’incidente, sottolineando gli sforzi coordinati con le autorità georgiane per il recupero dei resti. Il C-130 stava volando a circa 8.000 metri di altitudine quando ha iniziato a perdere quota. Il ministro dell’Interno turco, Ali Yarlikaya, ha avuto un colloquio con il suo omologo georgiano, Gela Geladze, per seguire da vicino le operazioni di soccorso e supporto alle vittime.