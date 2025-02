Nella tarda serata di martedì, un aereo, un Antonov di fabbricazione russa, si è schiantato in una zona residenziale a Omdurman, una città vicina a Khartoum, in Sudan. L’esercito, in guerra con le forze paramilitari di supporto rapido (Rsf) dall’aprile 2023, ha dichiarato che l’aereo è precipitato durante la fase di decollo, vicino alla base aerea di Wadi Seidna, uno dei maggiori centri militari. Nell’impatto, che ha danneggiato anche diverse abitazioni e provocato blackout nei quartieri circostanti, sono morti sia i membri del personale militare che alcuni civili.

Il bilancio delle vittime

Dopo il ritrovamento delle ultime vittime sotto le macerie degli edifici danneggiati, il bilancio dei morti è salito a 46 e si registrano anche 10 feriti. Secondo quanto riportato dai media, tra le vittime ci sarebbe anche il maggiore generale Bahr Ahmed, comandante di alto rango delle Forze armate sudanesi (Saf).

L’esercito sudanese ha riferito che le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a contenere l’incendio sul luogo dell’incidente. Nella dichiarazione fornita, però, mancano i dettagli sulla causa dell’incidente. Fonti militari hanno però riferito che molto probabilmente l’aereo è precipitato a causa di un guasto tecnico. Si esclude, dunque, un attacco dei gruppi ribelli che combattono da quasi due anni contro l’esercito sudanese, in una vera e propria guerra civile.