Sono immagini drammatiche quelle pubblicate sui canali social del Tg1: un ultraleggero precipita improvvisamente sulla carreggiata del raccordo Ospitaletto-Montichiari, noto come “Corda Molle”, all’altezza dell’uscita per Azzano Mella, in provincia di Brescia. Il velivolo perde quota, si schianta sull’asfalto tra le auto in transito e prende fuoco all’istante, creando una striscia di fiamme che attraversa la carreggiata. Alcuni veicoli non riescono a frenare in tempo e finiscono per attraversare le fiamme. Le vittime sono due: Sergio Ravaglia, 75 anni, e la sua compagna Anna Maria De Stefano, 60 anni, morti sul colpo e trovati carbonizzati all’interno del velivolo.

Chi era Sergio Ravaglia, la vittima al comando del velivolo

Sergio Ravaglia era un noto avvocato milanese, specializzato in diritto di famiglia e consulenza patrimoniale. Laureato all’Università Statale di Milano, aveva esercitato la professione per decenni, con studio in piazza Castello, nel cuore della città. Negli ultimi anni, aveva scelto di ridurre gli impegni lavorativi per dedicarsi alle sue passioni, tra cui il volo. Domenica mattina, insieme alla sua compagna Anna Maria De Stefano, era decollato da Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, per un volo che si è tragicamente interrotto sopra le strade della provincia bresciana.