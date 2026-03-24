Alle 4:30 del mattino di sabato 21 marzo, una donna sessantenne di origine moldava stava percorrendo il cavalcavia Borgomagno per recarsi al lavoro in hotel. All’improvviso, un uomo la afferra alle spalle e le strappa la borsetta, trascinandola per alcuni metri sull’asfalto fino a spezzarne la cinghia. La vittima cade rovinosamente a terra, dolorante, mentre due passanti cercano di soccorrerla, senza riuscire a fermare il fuggitivo. La borsa conteneva il cellulare, documenti, chiavi, occhiali e 20 euro. Trasportata in pronto soccorso, la donna riceve una prognosi di sette giorni per contusioni multiple.

Il tentativo di estorsione

Qualche ora dopo, il rapinatore contatta i parenti della donna con il cellulare rubato, chiedendo 100 euro per restituire gli oggetti: un classico caso di “cavallo di ritorno”. I familiari, sospettando un’estorsione, avvertono la polizia, che organizza un appuntamento in piazzale Stazione.

L’arresto e i complici

All’incontro, gli agenti fermano il 29enne marocchino, irregolare e con precedenti, mentre tenta di reagire con insulti e aggressioni all’auto di servizio. Le indagini rivelano la presenza di un complice, un connazionale 40enne già noto alle forze dell’ordine, che viene denunciato. Il principale responsabile è ora in carcere, accusato di rapina, tentata estorsione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.