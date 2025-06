Brad Lander, candidato sindaco di New York, è stato arrestato nel tribunale di Manhattan dagli agenti dell’anti-immigrazione (Ice), con l’accusa di aver aggredito un pubblico ufficiale. Lander, che attualmente ricopre il ruolo di comptroller, ovvero la seconda carica cittadina, stava accompagnando un imputato fuori dalla corte quando è stato afferrato dagli agenti, sbattuto contro un muro e ammanettato. Il candidato si trovava nell’aula di giustizia per assistere ad alcune udienze riguardanti diverse persone che l’amministrazione Trump intende deportare.

Il video dell’arresto

Lander, in corsa per il ruolo di primo cittadino di New York nella sfida contro l’ex governatore Andrew Cuomo e l’attuale sindaco Eric Adams, ha protestato contro gli agenti dell’anti-immigrazione che cercavano di separarlo dall’uomo che stava scortando fuori dal tribunale. Rivolgendosi agli agenti, tenendo la mano ferma sulla spalla dell’uomo a rischio deportazione, Lander ha detto più volte: “Voglio vedere il mandato d’arresto, non lo lascio andare finché non me lo mostrate”. Pochi minuti dopo, Lander è stato afferrato dagli agenti, sbattuto contro il muro e infine arrestato. “Non sto ostacolando nulla. Non avete l’autorità di arrestare un cittadino americano che chiede di vedere un mandato giudiziario”, ha poi dichiarato il candidato sindaco.

A meno di un’ora dal suo arresto, Tricia McLaughlin, la portavoce del dipartimento della Sicurezza interna, ha ufficializzato il fermo di Brad Lander: “È stato arrestato per aver aggredito un agente delle forze dell’ordine e per aver ostacolato un funzionario federale. È sbagliato che politici in cerca di visibilità per scalare cariche più alte mettano a rischio la sicurezza delle forze dell’ordine per ottenere un momento virale. Nessuno è al di sopra della legge, e chi mette le mani addosso a un agente ne affronterà le conseguenze”. Il candidato progressista Zhoman Mamdani ha invece preso le difese di Lander, dichiarando: “Questo è fascismo. Tutti i newyorchesi dovrebbero far sentire la loro voce. Rilasciatelo subito”.