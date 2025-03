A bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) anche le cose più semplici e quotidiane come bere un bicchiere d’acqua o una tazza di caffè richiedono uno sforzo aggiuntivo e adeguato. L’astronauta della NASA Don Pettit, stanco di dover sorseggiare qualsiasi tipo di liquido da un sacchetto tramite una cannuccia, ha progettato un particolare tipo di tazza che permetta a lui e ai suoi colleghi di potersi gustare un buon caffè spaziale come si deve, oltretutto godendo anche del profumo inconfondibile della bevanda.

Capillary Cup

La cosiddetta “Capillary Cup“, dalla forma piuttosto insolita, permette agli astronauti di gustarsi le bevande anche in una situazione particolare che li vede fluttuare all’interno della Stazione Spaziale Internazionale. In un video, si vede l’astronauta Pettit sorseggiare il caffè dalla tazza di sua invenzione, che fluttua nell’aria. “La tazza consente di sentire l’odore del caffè, cosa che non si può fare sorseggiando il caffè con la cannuccia da un sacchetto; l’odore è probabilmente il 70% del piacere del caffè”, ha dichiarato l’astronauta.

Va però sottolineato che a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, contrariamente a quello che si pensa, non c’è una condizione di gravità zero. Ma allora perché gli astronauti e gli oggetti sulla ISS fluttuano come se mancasse la gravità? La condizione che gli astronauti si ritrovano a sperimentare è quella della cosiddetta “assenza apparente di peso“, questo perché la ISS è un corpo orbitante in caduta libera attorno alla terra.