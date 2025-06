Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei definiti «preventivi» contro obiettivi sensibili in Iran, tra cui impianti nucleari, installazioni militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali. L’offensiva ha provocato un’immediata impennata del prezzo del petrolio e ha fatto temere l’apertura di un terzo fronte di guerra, dopo quelli già attivi in Ucraina e nella Striscia di Gaza.

Fonti iraniane e media locali hanno riportato numerose esplosioni, inclusa una presso l’impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz, uno dei più strategici del Paese. Israele, nel frattempo, ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione di possibili attacchi di rappresaglia con missili e droni.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ha comunicato che, secondo le autorità iraniane, non si sono registrati aumenti nei livelli di radiazione nell’area colpita di Natanz. Ha inoltre confermato che la centrale nucleare di Bushehr non è stata oggetto dell’attacco.