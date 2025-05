Nella notte, l’ospedale Naseer di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, è stato colpito da un attacco israeliano che ha devastato il reparto chirurgia della struttura. L’esercito sostiene di aver preso di mira e colpito un centro di comando di Hamas situato all’interno. Le Forze di difesa israeliane riferiscono che l’ospedale veniva utilizzato come base operativa per pianificare attacchi mirati contro i civili israeliani e le truppe dell’esercito.

Il video dell’attacco israeliano

I funzionari dell’ospedale hanno dichiarato che tre persone sono morte e dieci sono rimaste ferite. Secondo quanto riferisce Al Jazeera, nel raid è rimasto ucciso anche il giornalista palestinese Hassan Eslaih, che si trovava all’interno della struttura per le ustioni riportate dopo un precedente attacco a una tenda dei media vicino all’ospedale.

Il raid notturno dell’esercito israeliano è avvenuto poche ore dopo il rilascio dell’ostaggio israelo-americano Edan Alexander, segnando di fatto la fine di una breve tregua seguita dalla sospensione dei bombardamenti. Le Forze di difesa israeliane (Idf), hanno infine accusato Hamas di utilizzare le strutture civili come copertura per le proprie operazioni militari: “Alti funzionari del gruppo islamista si nascondono tra i pazienti e il personale sanitario, sfruttando la popolazione come scudo umano”.