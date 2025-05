Nella giornata di ieri si è disputato il caldissimo derby tra Espanyol e Barcellona. I blaugrana hanno vinto la partita e conquistato il loro 28° titolo, grazie all’ennesima perla di Lamine Yamal. Poco prima dell’inizio del derby, però, fuori dall’RCDE Stadium di Barcellona si è verificato un grave incidente: un’auto si è schiantata sulla folla travolgendo alcuni tifosi.

Auto sulla folla

Secondo quanto riportato dalla polizia catalana, sarebbero almeno una decina i feriti rimasti coinvolti nell’incidente. Nessuno di loro, però, risulta essere in gravi condizioni. “I feriti sono stati curati dai servizi di emergenza e l’autista del veicolo è stato arrestato”, hanno dichiarato le autorità locali su X. A bordo dell’auto, a quanto si apprende dai media spagnoli, ci sarebbe stata una donna anziana che avrebbe perso il controllo della vettura, provocando l’incidente.

Il derby è stato brevemente interrotto all’ottavo minuto di gioco, informando gli spettatori che “l’incidente avvenuto fuori dallo stadio” era “sotto controllo” e non aveva causato “feriti gravi”. Nonostante questo, alcuni tifosi sugli spalti hanno abbandonato lo stadio per protesta, ritenendo che la partita non avrebbe dovuto svolgersi in circostanze simili.