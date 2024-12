Un video registrato dalla dash cam di un’auto ha catturato il momento esatto di un incidente sulla via Pontina, nei pressi di Pomezia. Nel filmato si vede il veicolo che, per cause ancora da accertare, ha travolto un gruppo di ciclisti che stavano percorrendo la strada. Nonostante l’impatto, i ciclisti coinvolti hanno riportato solo ferite lievi, evitando conseguenze più gravi.

Il video è stato acquisito dalle autorità per chiarire la dinamica dell’incidente. L’episodio ha sollevato nuovamente il dibattito sulla sicurezza di ciclisti sulle strade e l’importanza di rispettare le norme del codice della strada.