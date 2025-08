Un’auto elettrica del colosso cinese BYD, in modalità di guida autonoma, ha perso il controllo nel parcheggio dell’aeroporto internazionale Tianfu di Chengdu, compiendo oltre 100 giri su sé stessa. Le immagini dell’incredibile scena, diventate virali su diverse piattaforme social, mostrano il veicolo muoversi in modo incontrollato, apparentemente per un guasto al sistema frenante. Secondo fonti come LatestLY e Inshorts, solo l’intervento remoto dei tecnici BYD ha permesso di bloccare il veicolo, dopo che il conducente ha contattato le autorità. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale. Il video, girato da un testimone, ha scatenato centinaia di reazioni online, tra incredulità e preoccupazione. Molti utenti cinesi parlano apertamente di una “Smart Machine Crisis”, sollevando dubbi sulla reale affidabilità della tecnologia autonoma.

A China-made BYD EV lost control of self-driving mode when its brakes failed, circling at high speed over 100 times in a parking lot. pic.twitter.com/9WA2urN7ec — Spotlight on China (@spotlightoncn) July 25, 2025

Dubbi sulla sicurezza e silenzio della casa madre

La dinamica ha riportato al centro dell’attenzione i rischi legati alla guida autonoma, soprattutto in assenza di sistemi manuali di emergenza. Non è ancora noto quale fosse il modello esatto del veicolo coinvolto, ma l’incidente ha evidenziato un punto debole: l’impossibilità di fermare l’auto senza supporto remoto. Ci si chiede cosa sarebbe accaduto se il malfunzionamento si fosse verificato in un contesto urbano o su strada aperta, dove le conseguenze avrebbero potuto essere gravissime. BYD non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, aumentando l’allarme e alimentando dubbi tra consumatori e osservatori. In un momento in cui la competizione tra costruttori cinesi e occidentali sul fronte dell’autonomia è altissima, episodi come questo rischiano di minare la fiducia dell’opinione pubblica verso una tecnologia ancora in fase di maturazione.