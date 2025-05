Sangue e paura sulla parata della vittoria del Liverpool, la leggendaria squadra di calcio inglese fresca trionfatrice di questa stagione della Premier League. Un’auto è piombata sui tifosi che affollavano le strade del centro cittadino per assistere alla sfilata di giocatori, tecnici e dirigenti dei “reds”, e celebrarne il successo, ferendo decine di persone.

La polizia locale, in serata ha fatto sapere che si è trattato di un incidente “grave ma isolato” e che non vi sono altri ricercati dopo l’arresto del guidatore, un 53enne britannico “di pelle bianca”, che resta detenuto. Vari testimoni hanno raccontato da parte loro d’un investimento “deliberato”, suffragato dalle immagini choc dei video amatoriali girati sulla scena che mostrano il veicolo dirigersi a velocità sostenuta contro un blocco compatto di pedoni, travolgendone diversi, per poi riaccelerare e falciarne altri.

Il bilancio è di 27 persone ricoverate in ospedale, due delle quali, incluso un bambino, in gravi condizioni e almeno altre 20 soccorse sul posto per “contusioni minori”. L’investitore, prima del fermo, ha rischiato il linciaggio, evitato solo dall’intervento immediato di alcuni degli agenti schierati in forze a presidiare una celebrazione oceanica che – lungo le 10 miglia dell’intero percorso del corteo – ha richiamato durante la giornata fino a un milione di spettatori.

L’episodio è avvenuto dopo le 18 locali, le 19 in Italia. Urla, fuggi fuggi e persone ferite per terra. Sul posto sono affluite numerose ambulanze e un elicottero di pronto soccorso, oltre ad alcuni camion dei vigili del fuoco che hanno bloccato per ore l’imbocco di Water Street, epicentro dell’accaduto, nel cuore della città dei Beatles.