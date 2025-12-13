L’azienda bolognese Tper ha testato un autobus che si guida da solo. Ieri mattina a Imola il mezzo ha eseguito un percorso cittadino simulato all’Autodromo Enzo e Dino Ferrati. Il bus (di 8,3 metri prodotto da Karsan) è partito da una fermata allestita nei paddock: ha aperto le porte, fatto salire i passeggeri, le ha richiuse e poi è partito per seguire il percorso. Il tutto senza bisogno del conducente a bordo. Di seguito il video.