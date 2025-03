Oltre alla Thailandia, il terremoto che ha colpito venerdì il Myanmar è stato avvertito anche in alcune parti della vicina Cina. Sui social è diventato virale un video girato dalle telecamere di sorveglianza all’interno del reparto maternità dell’ospedale Jingcheng che si trova nella provincia di Yunnan.

Nelle immagini si vedono due infermiere che proteggono in tutti i modi i piccoli appena nati. Mentre la terra trema una delle due tiene in braccio un neonato. L’altra si è aggrappata a due culle per impedire loro di ribaltarsi. Due gesti davvero coraggiosi.