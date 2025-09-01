Il video delle luci che crollano durante il concerto di Raphael Gualazzi
Molta paura ma nessun ferito ad Agnone Cilento (Salerno), dove durante il concerto di Raphael Gualazzi una struttura metallica per le luci è crollata sul palco, sfiorando l’artista. Le immagini, riprese dal pubblico, mostrano il cedimento improvviso sotto le raffiche di vento. Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “È necessario un piano di controlli rigorosi e continui, per estirpare gli abusivi dal settore e garantire che chi organizza eventi rispetti regole e standard di sicurezza. Non possiamo aspettare il morto per intervenire”.