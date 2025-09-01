Molta paura ma nessun ferito ad Agnone Cilento (Salerno), dove durante il concerto di Raphael Gualazzi una struttura metallica per le luci è crollata sul palco, sfiorando l’artista. Le immagini, riprese dal pubblico, mostrano il cedimento improvviso sotto le raffiche di vento. Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “È necessario un piano di controlli rigorosi e continui, per estirpare gli abusivi dal settore e garantire che chi organizza eventi rispetti regole e standard di sicurezza. Non possiamo aspettare il morto per intervenire”.