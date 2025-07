“Il Signore vi ha scelti e dopo 50 anni siete qui. Fortunato il marito di una brava moglie…. ma anche fortunata la moglie di un bravo marito”. A dirlo, nella sua omelia, è stato l’arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, che nel fine settimana fa ha celebrato, nella chiesa di San Giovanni Battista di Ceppaloni, le nozze d’oro di Sandra Lonardo e Clemente Mastella, definita da molti “la coppia politica più longeva d’Italia”.

Circondati dai figli, nipoti, parenti e tanti amici, tra cui il ministro Matteo Piantedosi e Pier Ferdinando Casini, Sandra e Clemente Mastella hanno ripetuto nella stessa chiesa di 50 anni fa, con emozione, il loro “sì”. Tanti ospiti, anche del mondo dello spettacolo e dello sport, e molti gli inviati di giornali e Tv, fotoreporter, presenti alla cerimonia. Dopo la chiesa – La soprano Katia Riciarelli ha cantato l’Ave Maria – gli invitati si sono spostati nella villa dei coniugi per festeggiare insieme il traguardo raggiunto.

La festa per i cinquanta anni dei coniugi Mastella è proseguita nella villa di San Giovanni, sempre a Ceppaloni, dove si è tenuto un ricevimento per oltre 300 persone. Presenti anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, gli imprenditori Diego e Andrea Della Valle, Gigi D’Alessio e Corrado Ferlaino, legato all’ex guardasigilli da vecchia amicizia (Mastella è stato vice presidente del Calcio Napoli).

Sul sottofondo della musica di un quartetto d’archi, gli sposi che 50 anni dopo hanno rinnovato la loro promessa si sono concessi anche ai giornalisti e alle telecamere presenti: “Siamo ancora innamorati”, dicono insieme. “Il segreto della longevità del nostro matrimonio? Beh, quando c’è amore, rispetto, solidarietà e comprensione e si riesce a mescolare tutte queste cose insieme, non c’è altro da fare”, ha detto Sandra Lonardo.

“Bisogna sopportarsi, anche, e a volte far finta di niente, ma se c’è qualcosa che non va occorre darsi da fare per trovare insieme una soluzione: non ci può essere una guerra in famiglia”, ha aggiunto il marito.