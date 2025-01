Il giorno dopo del grande esodo a Roccaraso dei 10mila turisti, la maggior parte napoletani, sui prati e sulle discese innevate della città abruzzese rimangono rifiuti e slittini usati. Il video è stato condiviso sui social dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

“Roccaraso dopo il passaggio degli Unni – scrive Borrelli -. Un’esplosione di visitatori ha invaso Roccaraso domenica, generando traffico intenso e disagi lungo la Statale 17. Oltre 10mila persone, trasportate da 220 autobus provenienti da Napoli e dintorni, si sono dirette verso il centro abitato della località turistica dell’Alto Sangro. L’afflusso straordinario di veicoli ha causato lunghe code e tempi di percorrenza superiori a sei ore per il tragitto tra Castel di Sangro e Roccaraso, una situazione che non si verificava dagli anni 80. Dietro questo afflusso straordinario si nasconde un fenomeno digitale legato a TikTok. Molti turisti hanno partecipato a gite low-cost organizzate da agenzie di viaggio della Campania, come Partire e Sognare, un’organizzazione attiva sui social che propone pacchetti a partire da 20-30 euro a persona, colazione al sacco inclusa con partenza da Napoli alle 6 del mattino”.