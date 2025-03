A Gubbio, in Umbria, un elefante è scappato da un circo e si è aggirato per i campi vicini al tendone dove era sistemata dal struttura circense. La polizia locale e poi i proprietari non lo hanno riportato in “sicurezza”. “L’ennesimo tentativo di fuggire dallo sfruttamento e dalla sofferenza a cui è destinato!”, il commento della LAV (Lega Anti Vivisezione).

