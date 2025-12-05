Lo United States Southern Command ha pubblicato su X un ennesimo video che mostra “un nuovo attacco letale contro un’imbarcazione in acque internazionali gestita da un’organizzazione terroristica”.

Quanto accaduto è stato eseguito, scrivono i militari Usa, su “ordine del Segretario Usa alla guerra Pete Hegseth”. La conferma del fatto che l’imbarcazione trasportasse sostanze stupefacenti illegali sarebbe arrivata dai servizi segreti, spiega nel post ancora il Sothern Command, che scrive: “L’imbarcazione trasportava sostanze stupefacenti illegali e transitava lungo la rotta del narcotraffico nel Pacifico orientale. Quattro narcoterroristi di sesso maschile a bordo dell’imbarcazione sono stati uccisi”.