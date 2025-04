Nella giornata di martedì, un’eruzione vulcanica ha colpito la penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell’Islanda. L’eruzione è stata preceduta da uno sciame sismico, segnalando l’imminente attività vulcanica. ​Stando alle dichiarazione dell’Ufficio Meteorologico Islandese (IMO), la lava ha superato una parte delle barriere difensive a nord di Grindavík, con una evidente fessura che si estende per circa 800 metri.

Il video dell’eruzione vulcanica

Il flusso lavico si è avvicinato alla città di Grindavík, che è stata preventivamente evacuata. Da questo tipo di eruzione, che non riguarda un tipico vulcano a forma di cono ma una lunga fessura nel terreno, è fuoriuscita della lava in diverse occasioni a partire dal 2023. Anche la Blue Lagoon, l’area geotermale tra le attrazioni turistiche più famose dell’Islanda, è stata evacuata. Gli esperti riferiscono che quella appena iniziata è un’eruzione di dimensioni ridotte rispetto a quelle dei mesi scorsi, ma è ancora poco chiaro come si evolverà. L’aeroporto internazionale di Keflavík, però, continua a operare normalmente.

Va sottolineato che in Islanda i terremoti e le eruzioni vulcaniche sono frequenti. Quella di martedì, per esempio, è l’undicesima eruzione nella regione dal 2021, un numero significativo e indicativo di un periodo di rinnovata attività vulcanica nella penisola di Reykjanes.