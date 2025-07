Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno tenuto oggi un ciclo di esercitazioni aeree congiunte. Questo tipo di esercitazione rientra nell’ambito degli sforzi per rafforzare la risposta contro le minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord. Tramite una nota, il ministero della Difesa di Seul ha riferito che le operazioni hanno coinvolto almeno un bombardiere B-52H americano (per la prima volta nel 2025), oltre a KF-16 sudcoreano e caccia F-2 nipponici.

Il video dell’esercitazione

La nota prosegue: “Sulla base di uno stretto coordinamento, i tre Paesi coopereranno per scoraggiare e rispondere congiuntamente alle minacce della Corea del Nord, continuando al contempo con l’addestramento”. Anche Dan Caine, capo di stato maggiore congiunto Usa, ha parlato dell’importanza della cooperazione in materia di sicurezza tra i tre Paesi per ristabilire la deterrenza contro il rafforzamento militare di Cina e Corea del Nord.

Nel suo resoconto, esposto in una riunione trilaterale a Seul, Caine ha affermato: “Pyongyang e Pechino stanno attraversando un rafforzamento militare senza precedenti con la chiara e inequivocabile intenzione di proseguire con i propri programmi. Dobbiamo esserne consapevoli, essere in grado di dimostrare determinazione, essere proattivi nelle nostre partnership, assicurarci che i nostri leader a ogni livello si comprendano e si fidino l’uno dell’altro”.