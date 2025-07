Nel nord della California, a Esparto, lo scorso martedì una violentissima esplosione ha distrutto una fabbrica di fuochi d’artificio, provocando un incendio di vaste proporzioni nella contea di Yolo. Subito dopo lo scoppio, mentre le fiamme continuavano a propagarsi, le autorità hanno ordinato l’evacuazione immediata della zona così come la chiusura di diverse strade nella città.

Bruciati oltre 80 acri di terreno

In seguito all’esplosione, le cui cause sono ancora da accertare, le fiamme hanno bruciato oltre 80 acri di terreno circostante, prima di essere definitivamente domante. I vigili del fuoco, infatti, sono intervenuti tempestivamente per domare l’incendio, che ha generato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Secondo le prime stime, il fumo ha poi raggiunto un’altitudine compresa tra i 3mila e i 4mila metri.

A quanto pare, la fabbrica era perfettamente autorizzata alla gestione di materiale pirotecnico e al momento il Dipartimento di Polizia di Winters non ha rilasciato comunicati su eventuali feriti o vittime. Le immagini della violenta esplosione, che ha distrutto completamente l’edificio, sono state diffuse online.