Nella zona industriale di Ezeiza, a sud di Buenos Aires, si è verificata una forte esplosione che ha causato un vasto incendio, coinvolgendo diversi stabilimenti, tra cui un impianto chimico e uno di materie plastiche. Secondo le prime notizie, i feriti sarebbero almeno 15, con ustioni e traumi da vetri rotti. Numerosi voli all’aeroporto vicino sono stati ritardati o dirottati, e una strada di accesso è rimasta bloccata. Le autorità sanitarie provinciali e comunali sono intervenute per assistere i feriti, mentre le cause dell’incidente restano ancora sconosciute.

INCENDIO EN SPEGAZZINI: EXPLOSIÓN EN ZONA INDUSTRIAL Y VARIAS DOTACIONES COMBATEN LAS LLAMAS Una explosión en un depósito lindero a una fábrica generó un incendio masivo cerca del km 46,5 de la Ezeiza-Cañuelas, con onda expansiva que rompió vidrios a 4 km y una columna de humo… pic.twitter.com/2VDhs1BWze — Clarín (@clarincom) November 15, 2025