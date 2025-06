La telecamera a bordo di un’automobile ha rispresop un’enorme esplosione nei pressi dell’autostrada chepassa ad Ashdod nel sud di Israele. Il missile era diretto alla vicina centrale elettrica che è stata parzialmente distrutta.

Secondo “Times of Israel” non ci sarebbero notizie di persone ferite nell’attacco. Il missile è caduto nei pressi della strada ed ha quasi centrato un camion in transito.